ANMCV assina contratos de programas com 7 municípios

A associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV) assinou contratos-programa com 7 municípios 'vencedores' do concurso Fundo de Apoio a Boas Práticas Urbanísticas, parte do projecto Valorizando o Nosso Espaço Público, financiado pela União Europeia, num montante de 500 mil euros.

No acto de assinatura, o presidente da ANMCV, Arménio Fernandes, considerou o momento "muito importante" para os municípios, dado o impacto que previsto na melhoria da qualidade de vida das pessoas. "A dimensão e a valorização que este projecto trás para os territórios, um projecto cujo o propósito é a valorização do nosso espaço público, visa claramente cumprir com objectivos importantes da humanização dos nossos espaços públicos, porque vão permitir qualificar, melhorar a acessibilidade, criação de espaços verdes, enfim um conjunto de intervenções que tornaram esses espaços mais inclusivos", explica O autarca entende que este projecto cumpre um pilar importante dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. “Mas também este projecto tem uma componente formativa muito forte que permite preparar os quadros dos municípios, os gestores do projecto, bem como também os gestores financeiros deste projecto, na medida em que há um compromisso forte na sua implementação cabal com total transparência e o cumprimento das metas e o objectivo do projecto”, avança Os Municípios que apresentaram projectos foram Santa Cruz, São Miguel, São Domingos e Tarrafal, em Santiago. Porto Novo (Santo Antão), Tarrafal e Ribeira Brava (São Nicolau) também foram contemplados

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.