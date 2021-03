PJ detém suspeito de crimes sexuais contra crianças na Praia

A Polícia Judiciária informou hoje que deteve na segunda-feira, 15, um indivíduo do sexo masculino suspeito de autoria material e em concurso real de um crime de um crime de Abuso Sexual de criança, na sua forma continuada.

De acordo com uma nota da PJ o homem de 20 anos, residente em São Martinho é também suspeito de dois crimes de Agressão Sexual e quatro crimes de Agressão Sexual com penetração, ocorridos no início do ano de 2019.

As vítimas, três menores, sendo duas de 13 anos e uma de 14 anos que, à data dos factos, contavam com 11 e 12 anos, são primas e vizinhas do suspeito que também lhes dava aulas de explicação, na casa da avó, onde reside, e onde, supostamente terão ocorrido os crimes.

O detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.