PJ detém suspeito de agressão sexual de menor

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira, em São Vicente, um indivíduo suspeito de agressão sexual.

Através de comunicado, a PJ esclarece que o homem, de 24 anos, foi detido fora de flagrante delito, na localidade de Ribeira Bote. Está indiciado da prática de um crime continuado de agressão sexual.

A vítima, uma menor de onze anos, é irmã do suspeito, com quem vive na mesma casa e, alegadamente, de acordo com a PJ, era agredida sexualmente desde os dez anos.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aguarda a aplicação de medidas de coacção.

A detenção foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo.