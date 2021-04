Centro de Empoderamento Feminino realiza congresso "Mulheres em acção"

O Centro de Empoderamento Feminino realiza, no próximo dia 11, o congresso intitulado "Mulheres em acção". O objectivo é reunir um conjunto de mulheres de vários sectores e segmentos da sociedade civil para debater diferentes temas ligados ao mundo feminino e elaborar um relatório, com propostas para serem apresentadas ao elenco governamental e também à Assembleia Nacional.

Segundo a presidente do Centro, Edna Moreira, é “extremamente importante” que do congresso saiam propostas a serem apresentadas no parlamento, para que o próprio elenco parlamentar possa reflectir sobre acções que são necessárias terem em conta nas decisões de políticas públicas, nomeadamente a nível da educação, a nível da gestão, ambiental, economia, temas importantes na vida da mulher.

Edna Moreira avançou ainda que o congresso dará oportunidades às mulheres que trabalham com a economia criativa de apresentarem os seus trabalhos, fazerem um networking com outras mulheres que estarão presentes.

“Será uma oportunidade de difundir a mensagem que nós as mulheres poderíamos utilizar a nossa criatividade e gerar um negócio. Teremos diversas oradoras, mulheres experientes em todas as áreas”, informou.

Entre as oradoras estão a presidente da Associação de Mulheres empresárias de Cabo Verde, Eunice Mascarenhas Monteiro; a Co-fundadora do movimento Womeniste.it, Ekvity Dos Santos e a CEO da Sociedade Cabo-verdiana de Coaching, Luísa Martins.