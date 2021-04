Covid-19/Legislativas 2021: DNS apela às pessoas em isolamento a permanecerem assim e evitar propagação da doença

A Direcção Nacional da Saúde (DNS) apelou às pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que estão em isolamento, a permanecerem em casa e evitar a propagação da doença durante o dia de votação.

O apelo foi feito pelo director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, em declarações à Inforpress, quando instado se existe algum plano para impedir as pessoas com covid-19 em quarentena em casa de irem votar.

“Infelizmente vamos ter de contar com a consciência de cada pessoa que está em isolamento para entenderem que não devem ir votar, porque estão doentes”, afirma o responsável, acrescentando que a “DNS apela às pessoas que estão em isolamento para evitarem a propagação da doença”.

Para as outras pessoas, a DNS apela para o cumprimento das medidas de prevenção.

No País, estão inscritos 340.241 eleitores, divididos por 1.245 assembleias de votos que abrem hoje às 07:00.

Às legislativas do dia 18 de Abril, para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais 10 no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago-Sul, Santiago-Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago-Sul, Santiago-Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago-Norte, Santiago-Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.