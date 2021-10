Director Nacional de Saúde volta a apelar à vacinação contra a COVID-19

As pessoas têm que aderir à vacinação para que Cabo Verde possa alcançar 70% de população total vacinada. A afirmação é do Director Nacional da Saúde, esta manhã, à margem da declaração feita pelo Primeiro-ministro ao país.

Jorge Noel Barreto diz que estão criadas todas as condições para uma fácil vacinação da população.

“Em relação à segunda dose, ou à taxa de cobertura de vacinação completa, já vamos a 56,5% que também é um bom resultado, e esperamos que muito brevemente possamos atingir 70% da pessoas com uma primeira dose, mas entretanto, é preciso que as pessoas compareçam para tomar as segundas doses porque se não, não ficam devidamente protegidas, e nós podemos ter uma situação de piora, e de descontrolo, o que terá as consequências que nós todos já conhecemos”, avançou.

Jorge Noel Barreto faz um apelo especial à vacinação de quem trabalha em contacto directo com o público.

“Em termos dos grupos praticamente há bons resultados”, apontou o Director Nacional de Saúde dizendo, no entanto que “professores e pessoal de apoio às escolas precisam aderir melhor a campanha de vacinação, lembrando que trabalham com o público e em ambientes fechados, com aglomeração em que há um ambiente propício para propagação caso haja um descontrolo. De resto todos os outros grupos já têm um bom nível cobertura vacinal ” explica.

O Director Nacional da Saúde explica que, neste momento, a situação de covid-19 no país é confortável, mas que é preciso consolidar os ganhos, para um regresso à normalidade.