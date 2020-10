IGAE aprendeu cerca de 200 mil litros de bebidas alcoólicas a nível nacional durante a pandemia

A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu cerca de 200 mil litros de bebidas alcoólicas, a nível nacional, desde o início da pandemia em Cabo Verde.

A informação foi avançada hoje, pelo inspector-geral da IGAE, à margem de uma acção de capacitação destinada aos agentes sindicais sobre a nova lei do álcool, organizada pela Presidência da República.

Elisângelo Monteiro admite que a quantia pode vir a aumentar até o final de ano

" No momento nos estimamos cerca de duzentos mil litros, portanto, até final do ano seguramente vai aumentar, derivada dessas intervenções integradas de varias autoridades que estão de facto no processo do combate da propagação da COVID, ou seja há um trabalho em conjunto, que esta sendo desenvolvido e que os resultados estão sendo conseguidos e que seguramente ira continuar nos próximos dias, para que possamos então fazer uma frente digamos assim forte a questão da propagação da COVID", avança.

Elisângelo Monteiro realça que quando o IGAE esta no terreno, em actos de fiscalização, a conduta do cidadão tem sido um dos principais obstáculos

"Por vezes nota-se resistência, nota-se de facto situações de incumprimentos apesar de uma abordagem preventiva previa, não é, nota-se de facto algum desfio em termos de comportamentos que favorecem digamos assim a nossa comunidade no sentido do cumprimento da saúde publica, ta haver, portanto esta questão que para nós é o mais preocupante", explica.

O inspector-geral da IGAE, Elisângelo Monteiro, apela aos cidadãos a uma maior consciência e colaboração, redução das deslocações desnecessárias, evitar os ajuntamentos, nomeadamente festas.