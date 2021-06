Há 18 pessoas internadas por causa de COVID-19

Casos mais graves estão internados nos hospitais da Praia, Santa Rita Vieira, Ramiro Figueira e Baptista de Sousa.

Segundo Jorge Noel Barreto dessas pessoas três estão internadas no hospital Agostinho Neto, na Praia, sendo uma numa situação mais critica.

O Hospital Santa Rita Vieira tem seis pessoas internadas das quais três se encontram numa situação mais grave.

“No hospital Ramiro Figueira, no Sal temos duas pessoas internadas e uma delas está numa situação mais grave e no hospital Baptista de Sousa, em São Vicente temos cinco pessoas internadas e uma também está numa situação mais grave. E no hospital São Francisco de Assis, Fogo temos duas pessoas internadas”, indica.

O país conta neste momento com 811 casos activos 30542 recuperados, 276 óbitos, 9 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 31647 casos positivos acumulados.