Cerca de 170 mil testes de COVID-19 já foram realizados em Cabo Verde

Até o momento Cabo Verde realizou 170.218 testes de COVID-19 e encontra-se na terceira vaga da pandemia, segundo a Africa Centre for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

O país soma 21.179 casos registados. Desse total 2.467 são casos activos e 18.500 recuperados. A pandemia já provocou 198 óbitos.

Ainda de acordo com a Africa CDC por cada 100 mil habitantes, o país regista 3.529,83 casos e 33 mortes.

Na passada quarta-feira o país registou 398 novas infecções, atingindo um novo máximo de casos diários. Desse total, 190 foram notificados na Praia que tem 1225 casos activos.

Entre 12 e 18 de Abril, o número de casos cresceu em 29%, tendo o país registado 1469 novas infecções e nove óbitos.

Assim, de acordo com a Africa CDC, Cabo Verde é o segundo país no continente com maior taxa de incidência por cada 100 mil habitantes (244) apenas superados pelas Seychelles.

Em todo o continente africano já foram realizados 42.919.858 testes. 4.460.119 pessoas foram infectadas, 118.849 morreram e 4.003.249 recuperaram.