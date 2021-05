COVID-19: 330 novos casos, 319 recuperados e um total de 3157 casos activos

Praia volta a registar o maior número de novos casos (168), seguida de São Vicente (71). Há casos activos em todos os concelhos, e, em termos de ilhas, Brava, a única ilha que não está sob estado de calamidade, tem actualmente mais pacientes (57) do que toda a ilha do Fogo (44).

Com 40 casos em São Filipe (dos quais 4 diagnosticados hoje), 4 casos em Mosteiros e também 4 em Santa Catarina, o Fogo é neste momento a ilha com menos casos activos de covid-19 em Cabo Verde. No entanto, é de referir que não foram testadas, nas últimas 24h, amostras destes dois últimos concelhos. Também não houve testes nos concelhos de São Lourenço dos Órgãos e Tarrafal de São Nicolau.

Brava, que durante algum tempo foi a única ilha sem casos, e a única que não está sob estado de calamidade, não registou hoje casos novos, mas tem 57 casos activos

Quanto aos restantes dados do Boletim epidemiológico, Ribeira Grande em Santiago regista mais dois casos de infecção, São Domingos 4; Santa Catarina 16; São Salvador do Mundo 9; Tarragal 4; São Miguel 1; Santa Cruz 5.

Foram ainda registados novos caso em Riberia Grande de Santo Antão (2), Porto Novo (14), Sal (14), Ribeira Brava (7), Boa Vista (7) e Maio (2)

Do total de 1447 resultados recebidos, somam-se, assim, 330 casos novos positivos e 319 recuperados (Praia 157, Santa Catarina 13, São Salvador do Mundo 3, São Miguel 2, São Filipe 10, Brava 2, Paul 6, Porto Novo 22, São Vicente 58, Sal 7, Ribeira Brava 7, Tarrafal de São Nicolau 2, Boa Vista 20 e Maio 10.)



O país passa a contabilizar 3157 casos ativos, 23037 casos recuperados, 232 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 26441 casos positivos acumulados.