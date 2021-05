COVID-19: Um óbito e 131 casos novos

Foram feitas 1119 análises e detectados 131 casos de COVID-19. Óbito foi declarado em São Vicente.

As autoridades de saúde detectaram hoje casos positivos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em 18 dos 22 concelhos do país.

Além do único óbito registado no país, São Vicente foi o local onde foi encontrado o maior número de casos novos (27). Com os casos de hoje a ilha do Monte Cara passa a ter um total de 378 casos activos sendo, actualmente, o segundo principal foco da doença em Cabo Verde.

Só a Praia supera São Vicente. Com uma dezena de casos detectados hoje a capital passa a ter 1130 casos activos.

Em Santiago foram ainda detectados casos na Ribeira Grande (2), São Domingos (4), Santa Catrina (10), São Salvador do Mundo (3), São Miguel (1), Santa Cruz (3) e São Lourenço dos Órgãos (2).

No Fogo os casos de hoje foram encontrados apenas em São Filipe (2). Mosteiros e Santa Catarina não tiveram qualquer caso. No entanto, é de salientar que em Santa Catarina não foi realizado nenhum teste.

A Brava teve cinco novos casos em 50 amostras.

Santo Antão registou 23 casos novos divididos pelos três concelhos da ilha. Ribeira Grande teve oito casos, Paul registou nove e Porto Novo seis.

No Sal foi encontrado um caso enquanto em São Nicolau todos os casos de hoje foram encontrados na Ribeira Brava. No Tarrafal de São Nicolau foram analisadas 23 amostras e todas deram negativo.

A Boa Vista teve 10 casos positivos em 47 suspeitos e o Maio registou nove caos em 72 amostras.

Segundo os dados de hoje Cabo Verde passa a contabilizar 2766 casos activos, 23.692 casos recuperados, 236 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 26.709 casos positivos acumulados.