Brava regista primeiro óbito por COVID-19

A ilha Brava registou esta quarta-feira a primeira vítima mortal provocada pela COVID-19 desde o registo dos primeiros casos no país. Trata-se de um jovem de 16 anos e que apresentava outras comorbidades, segundo soube a Inforpress junto de fonte familiar.

De acordo com as informações avançadas pela agência de notícias, trata-se de um jovem do sexo masculino, de 16 anos, que apresentava a condição de paralisia cerebral e que era natural de Nossa Senhora do Monte.

A Brava voltou a registar casos de infecção por COVID-19 no passado dia 14 de Março, após vários meses sem presença do vírus na ilha. A situação agravou-se com a transmissão comunitária que vem sendo seguida agora pelas autoridades.

Contactado pelo Expresso das Ilhas o Delegado de Saúde da região Fogo-Brava recusou prestar esclarecimentos remetendo explicações para a Direcção Nacional de Saúde.

Em 29 de Abril, as aulas na freguesia de Nossa Senhora do Monte foram suspensas por duas semanas, devido ao aparecimento de três casos de covid-19, na Escola Nº-5 do segundo agrupamento.

Conforme os dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social, Cabo Verde registou mais duas mortes provocadas pela covid-19 e 320 novas infecções, num universo de1.876 amostras testadas, pelo que o País passa a contabilizar um acumulado de 27.029 casos positivos.

Segundo o boletim epidemiológico, os óbitos ocorreram na Praia, que contabilizou também (149) casos positivos, São Vicente (31), Porto Novo (22), Santa Catarina (20), Brava (15), São Salvador do Mundo (14), Ribeira Brava de São Nicolau (13), Santa Cruz (11), São Filipe (10), Sal (oito) e São Lourenço dos Órgãos (oito).

Os restantes casos foram detectados no Maio (sete), Boa Vista (quatro), Ribeira Grande (três), Ribeira Grande de Santiago (dois), São Domingo (um), Tarrafal (um), e Mosteiros (um).