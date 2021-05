Presidente da câmara da Praia diz que vai retomar processo de negociação da dívida da autarquia para com o INPS

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, prometeu hoje que vai retomar “de forma séria e responsável” o processo de negociação da dívida da autarquia para com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

O autarca praiense fez esta promessa em declarações à imprensa, à margem da sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia, que esteve reunida durante dois dias para apreciar os relatórios do plano de actividade e de contas de gerência da câmara relativamente ao ano de 2020.

Conforme explicou, após a tomada de posse, a sua equipa tem-se inteirado não só do funcionamento da câmara, mas também dos projectos e constrangimentos, realçando que a dívida da mesma com o INPS faz parte do pacote dos problemas herdados da anterior gestão camarária, sustentada pelo Movimento para a Democracia (MpD).

Sem, no entanto, adiantar o montante da dívida para com a previdência social, o presidente da autarquia capitalina prometeu que irá retomar o processo de negociação, isto por entender que a câmara “tem o dever de cumprir os seus compromissos” quanto à salvaguarda dos direitos dos seus trabalhadores.

“A anterior câmara iniciou sim um processo de pagamento da dívida para com o INPS, mas pagou somente a primeira parcela ficando o restante sem pagar”, concretizou a mesma fonte, observando que a actual câmara, “em regime de seriedade e responsabilidade”, vai retomar o processo de pagamento.

Isto, continuou, para evitar que os funcionários continuem a ser alvos de “constrangimentos e vexame” quando se dirigem às farmácias, ressalvando que o pagamento da primeira parcela ocorreu com o intuito de viabilizar o funcionamento do processo.

O objectivo de assumir este compromisso, realçou, é para que a Câmara Municipal da Praia volte a ser considerada “uma instituição séria, que cumpre a palavra”, salientando que a equipa que lidera está focada em trabalhar para lançar “novos princípios e conquistar a confiança” dos munícipes.

“Neste momento não temos a planificação quanto a calendarização para resolver o problema da dívida com o INPS, mas asseguramos que já temos em mãos este processo e que vamos resolver a questão”, finalizou.