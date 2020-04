UNTC-CS acusa CV HANDLING de violar leis laborais

A CV HANDLING viola "flagrantemente" e "deliberadamente" as Leis Laborais. A denúncia é da secretária-geral da UNTC-CS, esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Joaquina Almeida diz que a CV HANDLING alterou arbitrariamente o período de férias dos trabalhadores, sem articulação com as autoridades competentes.

“Marca faltas injustificadas aos trabalhadores sem qualquer base legal; converte abusiva de horas extras trabalhadas em dias de folgas, injustificável do ponto de vista legal; alteração arbitrária do período de férias; antecipação de férias colectivas sem articulação com as autoridades competentes, designadamente a Inspecção Geral de Trabalho... A CV HANDLING não se pode escudar na situação da crise que vivemos no país como justificação a dar cobertura a medidas que violem as leis em vigor e ponham em causa os direitos dos trabalhadores”, avança.

Noutra frente, a secretária-geral da UNTC-CS quer saber porque é que o INPS presta apenas serviços essenciais e os correios estão a funcionar normalmente.

“Entendemos que não se justifica o normal funcionamento dos Correios, uma vez que o fluxo das suas actividades, que são encomendas, é fraco, ou quase nulo, motivado por encerramento dos portos e aeroportos".

"Essa questão é colocada na perspectiva de encerramento apenas de actividades que não são essenciais ao interesse público, por exemplo os serviços administrativos. Solicitamos a intervenção da tutela, numa carta enviada, que ainda não mereceu qualquer resposta para adequação do funcionamento a realidade hoje vivida no país”, explica.

Joaquina Almeida apela ainda ao Governo a que realize testes de despistagem aos trabalhadores do Hotel Riu Karamboa.