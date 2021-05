Ministério da Saúde recebe máscaras cirúrgicas e testes rápidos no valor de 150 mil dólares

O Ministério da Saúde recebeu hoje, cerca de 28 mil testes rápidos e 62 mil máscaras cirúrgicas, para distribuição nas estruturas de saúde em todo território nacional, no montante de 150 mil dólares americanos, no âmbito do projecto “Prevenir e responder à COVID-2019 em Cabo Verde”.

Durante a cerimónia oficial da entrega dos donativos, o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, afirmou que o apoio vem em boa hora, uma vez que os testes são utilizados para o rastreio de pessoas infectadas, no sentido de se poderem tomar as medidas para mitigar a propagação do vírus, assim como as máscaras.

Já o representante da Unicef em Cabo Verde, Steven Ursino, referiu que o donativo faz parte de um projecto vasto visando reforçar o combate à pandemia, tendo como foco as áreas de comunicação de risco e engajamento comunitário, formação sobre comunicação e risco para líderes juvenis locais, organizações e associações comunitárias.

Por seu turno, a representante da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Amanda Porter, reiterou que o teste, o uso adequado das máscaras faciais e a educação continuam a ser ferramentas essenciais para monitorizar e prevenir a propagação da COVID-19.

“Temos muito orgulho de ajudar a responder essas necessidades continuas. Esta doação reforça apoios anteriores dos EUA, incluindo o recente transporte aéreo para fazer chegar a todas as ilhas a vacina disponibilizada pela COVAX”, lembrou.

O donativo está contemplado no projecto “Prevenir e responder à COVID-2019 em Cabo Verde”, executado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com financiamento e a USAID, com objectivo de apoiar o país na prevenção e o controlo da COVID-19.