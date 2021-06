Portugal apoia Cabo Verde na formação para tratamento de doentes críticos com COVID-19

Portugal vai enviar duas equipas de profissionais de saúde para Cabo Verde para ministrarem, entre os dias 4 e 11 de Junho, a componente presencial da formação Abordagem e Tratamento do Doente Crítico COVID-19. A formação deverá abranger 10 médicos e 22 enfermeiros.

De acordo com uma nota do Instituto Camões, a implementação desta actividade resulta da assinatura de um Acordo de Parceria entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e o Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde.

Cada equipa é composta por uma médica e uma enfermeira com experiência em Cuidados Intensivos, e as formações terão lugar, simultaneamente, no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, e no Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo.

Esta formação irá contribuir para a capacitação de recursos humanos no sistema de saúde nacional e deverá abranger 10 médicos e 22 enfermeiros.

A formação presencial terá a duração total de 48 horas, tendo sido antecedida por uma componente teórica ministrada em formato online, e cobrirá as áreas de gestão e organização de circuitos; avaliação do doente crítico; abordagem da via aérea; bancas práticas de ventilação mecânica não invasiva e invasiva; oxigenioterapia e transporte do doente crítico.

Esta acção de formação integra-se na execução do Plano de Acção na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.