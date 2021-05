Portugal envia equipa do INEM a Cabo Verde

Técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão estar em Cabo Verde entre 4 e 11 de Maio, para apoiar os esforços das autoridades de saúde nacionais no combate à pandemia COVID-19.

Segundo um comunicado enviado pela cooperação portuguesa os técnicos do INEM, um médico e um logístico, "tem como propósito identificar as necessidades das estruturas de saúde de Cabo Verde na resposta à situação pandémica, a pedido do governo cabo-verdiano".

O comunicado adianta ainda que o "diagnóstico levado a cabo pela equipa do INEM servirá para preparar a futura missão de uma equipa médica portuguesa, com vista a reforçar a capacidade de resposta do serviço nacional de saúde de Cabo Verde, através da disponibilização de recursos humanos e técnicos".

A presença dos técnicos de saúde portugueses em Cabo Verde insere-se no Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.