​“A COVID-19 foi muito dolorosa para a comunidade cabo-verdiana em Brockton” - Moisés Rodrigues

À semelhança do que acontece no país, também as comunidades cabo-verdianas estão a sofrer os impactos da pandemia da COVID-19. Na cidade de Brockton, nos Estados Unidos da América, das 434 mortes até agora, mais de 30% são cabo-verdianos, disse hoje a associação cabo-verdiana local.

Em entrevista à Rádio Morabeza, o diretor executivo da Associação Cabo-verdiana de Brockton, Moisés Rodrigues, realçou igualmente que dos cerca de 15 mil casos positivos registados até agora, cerca de 45% são cidadãos cabo-verdianos. “Isso foi muito doloroso para a comunidade cabo-verdiana aqui em Brockton. Mas graças a Deus estamos já a ultrapassar essa situação que, ao mesmo tempo deixou muitas marcas, muitos mal-estares e saudades daqueles que partiram. Há cerca de duas ou três semanas perdemos um senhor de mais de 50 anos de idade. Isso foi gravoso aqui na nossa cidade”, lamenta. "Pelo menos estamos a vacinar pessoas e os casos continuam diminuindo quase a zero. Por exemplo, em termos de mortes estamos há cerca de três semanas sem perder ninguém”, realça. Do ponto de vista económico, o líder associativo explica que a situação foi devastadora, mas que tudo está a voltar à normalidade. “Foi devastador. Por exemplo, os restaurantes e vários outros negócios tiveram que fechar por causa da crise. Mas a situação nos Estados Unidos é um bocadinho diferente das outras porque o Governo também injecta dinheiro para ajudar as casas de negócios, sendo que a maioria já está reaberta e a funcionar quase como antes da pandemia”, aponta. Moisés Rodrigues, legislador da cidade, e que foi Mayor de Brockton até Janeiro de 2020, diz que o desafio agora passa por criar confiança na comunidade para saber que as coisas estão seguras e que a população deve começar a sair e beneficiar dos lugares que beneficiava anteriormente.

