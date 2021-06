HAN já realizou mais de 200 exames de tomografia no novo aparelho

O Hospital Agostinho Neto (HAN) já realizou mais de 200 exames de tomografia (TAC) e já pagou mais de 50% do valor do novo aparelho adquirido em Janeiro deste ano. A lista de espera da tomografia é de menos de 15 dias.

A informação foi hoje avançada aos jornalistas pelo presidente do Conselho de Administração daquele hospital, Imadoêno Cabral.

“Neste momento o hospital já fez mais de 200 exames de tomografia, ou seja, o hospital já pagou mais de 50% do valor pelo que adquiriu o aparelho. A lista de espera da tomografia está menos de 15 dias. Temos tido demanda e o custo do TAC neste momento é 4 mil escudos”, informou, acrescentando que antes o hospital pagava até cinco vezes mais deste valor.

Para consultas, prosseguiu, a lista de espera mais longa é a área de neurocirurgia tendo em conta o número de especialistas existentes e tendo em conta a complexidade dos casos.

Ainda sobre a lista de espera, “antes, sobretudo na área de cardiologia, nós não fazíamos a implantação do pacemaker, tivemos de dar resposta a essa necessidade específica aos doentes que estavam na lista para evacuação. E é claro que os doentes com consulta normal tinham de esperar. Esta é dificuldade que temos neste momento”, afirmou.

De acordo com Imadoêno Cabral, a partir do mês do Fevereiro, com a implementação do Plano de reforço da melhoria de capacidade de resposta, o HAN teve um incremento de mais de 30% a nível de produção.

A Central de Consultas o HAN tinha uma demanda de 200 pessoas por dia e actualmente atende mais de 500 pessoas, diariamente. Ou seja, mais do que o dobro daquilo que era a resposta do hospital, conforme aquele responsável.

“Esperamos daqui até ao mês de Agosto, Setembro, ter resolvido todas as pendências que temos em áreas em que o hospital tem recursos disponíveis. Nós estamos afincadamente a trabalhar para resolver e corrigir onde for necessário, mas sobretudo responder às necessidades da população”, frisou.