HAN atende cerca de 100 pacientes na noite da consoada

O Hospital Agostinho Neto (HAN) atendeu durante a noite da consoada cerca de 100 pacientes com casos normais, tendo na manhã de hoje recebido algumas agressões por arma branca e de fogo, com um doente que inspira cuidados.

A informação é do director clínico do HAN, Victor Costa, em declarações à Inforpress para, a jeito de balanço, fazer o ponto de situação do atendimento, no Banco de Urgência no Hospital da Praia, na noite de 24 para 25 de Dezembro.

“A noite de ontem correu dentro da normalidade, foram casos correntes e sem grandes ressaltos e não se registou casos graves e fora do normal. O que posso dizer é que hoje, no início do dia, foram registados alguns casos de agressão por armas brancas e uma agressão por arma de fogo”, disse.

Segundo o cirurgião e director clínico do Hospital da Praia, o paciente que inspira cuidados encontra-se, neste momento, no bloco operatório a receber intervenção cirúrgica.

Ainda segundo Victor Costa, foram atendidas, durante este período de época festiva, cerca de 100 pacientes, sendo os casos todos normais num dia de serviço.