Hospital Agostinho Neto empossa membros de Comissões Técnicas Especializadas

O Hospital Agostinho Neto empossou, hoje, os membros de Comissões Técnicas Especializadas que vão trabalhar em várias frentes, enquanto órgão consultivo de apoio técnico.

Em declarações à imprensa, à margem da cerimónia, o PCA do HAN, Imadoêno Cabral disse que o hospital terá a governança clínica reforçada, com uma equipa multidisciplinar para responder às necessidades dos serviços.

No total são 10 Comissões Técnicas Especializadas que terão papel “crucial” no desenvolvimento do Hospital, quer do ponto de vista assistencial, quer do ponto de vista administrativo, por forma a traduzir-se positivamente na melhoria da imagem, no ambiente e na performance institucional.

“Por isso temos aqui pessoas fora do hospital, temos teólogos, temos juristas, mas também teremos uma Comissão que trata especificamente da parte da humanização, da mobilidade, nas questões que tem a ver com as deslocações especializadas, porque o hospital está a trabalhar no sentido de dispor recursos médicos para apoiar os hospitais regionais, mas sobretudo os Centros de Saúde”, assegurou o PCA.

Por sua vez, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário considera o empossamento dos membros de Comissões Técnicas Especializadas um passo fundamental para um hospital que hoje já tem um estatuto de universitário.

O HAN passa a ter uma Comissão de Emergência Médica, de Farmácia e Terapêutica, de Infecções Hospitalares, de Humanização e Qualidade, Comissão Ética, Comissão de Enfermagem, de Formação e Qualificação Profissional, de Coordenação de Qualidade, de Coordenação de Emergência Médica e de Coordenação Oncológica.