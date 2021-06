COVID-19: EUA vão oferecer vacinas a Cabo Verde

Cabo Verde é um dos sete países africanos que vão receber vacinas contra COVID-19 dos Estados Unidos de América, segundo um comunicado da Casa Branca divulgado hoje. As vacinas e quantidades específicas serão determinadas e partilhadas à medida que a administração trabalhar através dos parâmetros logísticos, regulamentares e outros parâmetros específicos de cada região e país seleccionados.

Depois de ter anunciado, no início deste mês, o plano de compartilhar os 80 milhões de doses americanas com todo o mundo, a Casa Branca divulgou hoje uma lista de países de distribuição de 55 milhões de vacinas.

Das 55 milhões de doses que serão distribuídas, 41 milhões serão partilhadas através da COVAX, sendo 14 milhões para a América Latina e as Caraíbas onde estão incluídos países como Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, e outros países da Comunidade das Caraíbas (CARICOM), República Dominicana, Panamá, e Costa Rica.

Cerca de 16 milhões destinam-se para a Ásia, mais precisamente para Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Maldivas, Butão, Filipinas, Vietname, Indonésia, Tailândia, Malásia, Laos, Papua Nova Guiné, Taiwan, Camboja, e as Ilhas do Pacífico.

Também serão distribuídas cerca de 10 milhões de doses para África com países que serão seleccionados em coordenação com a União Africana.

“Aproximadamente 14 milhões - ou 25% destes 55 milhões de vacinas - serão partilhados com as prioridades regionais e outros destinatários, tais como Colômbia, Argentina, Haiti, outros países da CARICOM, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, Filipinas, Vietname, Indonésia, África do Sul, Nigéria, Quénia, Gana, Cabo Verde, Egipto, Jordânia, Iraque, Iémen, Tunísia, Omã, Cisjordânia e Gaza, Ucrânia, Kosovo, Geórgia, Moldávia, e Bósnia”, lê-se.

Os EUA anunciaram ainda que avançarão, o mais rapidamente possível, respeitando os seus requisitos regulamentares e legais e do país receptor, para facilitar o transporte seguro e protegido de vacinas através das fronteiras internacionais.

“Levará tempo, mas o Presidente deu instruções à Administração para utilizar todas as alavancas do governo dos EUA para proteger os indivíduos contra este vírus o mais rapidamente possível. As vacinas e quantidades específicas serão determinadas e partilhadas à medida que a administração trabalha através dos parâmetros logísticos, regulamentares e outros parâmetros específicos de cada região e país”, refere.

O comunicado afirma ainda que a Administração Biden-Harris também está empenhada em trabalhar com os fabricantes americanos para produzir mais vacinas para partilhar com o mundo.

A Casa Branca já tinha declarado a sua intenção de partilhar 80 milhões de doses de vacinas com o mundo até ao final do mês de Junho.