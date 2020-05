AJOC e Embaixada EUA organizam fórum online sobre desafios do jornalismo em tempos de pandemia

A Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-verdianos (AJOC) e a Embaixada dos EUA realizam, no próximo dia 11, um fórum online sobre desafios de jornalismo em tempos de pandemia. O orador será o jornalista “freelancer”, escritor e consultor em Mídia e Comunicação com experiência numa variedade de tópicos, o norte-americano Bill Hinchberger.

O Fórum enquadra-se no âmbito da celebração do dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorada a 3 de Maio.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o vice-presidente da AJOC, Geremias Furtado disse que o fórum online foi proposto pela embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde.

“Entendemos por bem discutir e falar sobre a essência jornalismo em tempos de Pandemia, visto que estamos a passar por essa situação da COVID-19. Trata-se de um evento que terá como recurso a plataforma zoom”, informou.

Entretanto, o fórum será retransmitido na página do Facebook da embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde e também na página da AJOC.

O evento acontecerá na próxima segunda-feira dia 11 de Maio a partir das 15h00 de Cabo Verde.

“O nosso desejo é que haja uma participação em massa não só dos jornalistas e demais profissionais da Comunicação Social, mas também dos estudantes de jornalismo e da sociedade civil. O Bill terá cerca de 20 minutos para apresentar o tema e depois vai se abrir um espaço para que o público faça questões ao conferencista”, disse.

O embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, John Jefferson Daigle também fará uma intervenção inicial.

Bill Hinchberger é um jornalista “freelancer”, escritor e consultor em Mídia e Comunicação com experiência numa variedade de tópicos.

Hinchbergeré actualmente director da Consultora Hinchberger, empresa que presta serviços de consultoria, contribuindo também com artigos para agências noticiosas internacionais.

Considerado como um especialista em assuntos da América Latina e particularmente do Brasil, país no qual viveu por mais de duas décadas, Hinchberger é editor-fundador do premiado guia online BrazilMax, tendo escrito o guia “National Geographic Traveler Brasil” publicado este ano.