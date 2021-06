Quebra Canela e Prainha passam a ser frequentadas das 6 às 10 e das 16 às 18 horas

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) alargou o horário de frequência das praias de Quebra Canela e Prainha, na cidade da Praia, para o horário das 06h00 às 10h00 horas e das 16h00 às 18h00 a partir deste sábado, 26. Nas praias dos demais municípios os horários mantêm-se.

De acordo com uma nota do IMP tais medidas enquadram-se no âmbito das medidas anunciadas esta sexta-feira, 25 de Junho, pelo governo e com base na evolução da situação epidemiológica do país.

“O Instituto Marítimo Portuário determina, considerando as suas atribuições nas áreas balneares, alargar o horário de frequência das praias da cidade da Praia, Quebra Canela e Prainha, passando a ser: das 06h00 às 10h00 horas e das 16h00 às 18h00 horas”, informa.

O IMP determina ainda manter o horário actual de frequência das praias nos demais Municípios e manter a prática de desportos náuticos individuais como surf, bobyboard, windsurf, kitesurf nas praias destinadas a tal práctica e devidamente autorizadas.

As actuais interdições entram em vigor a partir deste sábado, 26 de Junho, podendo ser actualizadas a qualquer momento, em função da evolução da situação epidemiológica particular de cada ilha e do nível de cumprimento das normas sanitárias.