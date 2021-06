Responsável apela à participação das ONG e universidades na COY16

A coordenadora nacional da Conferência da Juventude sobre Mudanças Climáticas (COY16) organizado pela ONU, Helen Barbosa, apelou hoje à participação das ONG ambientais e Universidades nacionais.

Helen Barbosa fez este apelo em declarações ao Expresso das Ilhas. Conforme informou, pela primeira vez os jovens cabo-verdianos foram convidados a participar na redacção da declaração dos jovens sobre mudanças climáticas.

Segundo explicou o objectivo da COY16 é compilar todas as contribuições dos jovens pelo mundo fora, que serão submetidas nas negociações climáticas na Conferência das Partes 26 (COP26), também organizado pela ONU, através da declaração da Juventude (Youth Statement).

Helen Barbosa pretende chegar a todas as ONG nacionais que trabalham com questões ambientais e às Universidades para que o país possa ter a maior representatividade possível. Até ao momento, apenas o Eco Feminismo mostrou interesse em participar.

“A nossa prioridade são as ONG ambientais e Universidades, mas qualquer jovem com interesse pode participar. Gostaria muito de fazer um apelo para todas as ONG ambientais que manifestam interesse através do e-mail wsafrica@ukcoy16.org”, apelou.

De acordo com esta responsável é importante o apoio do governo, quer seja com financiamento, ou outro suporte.

“A nossa participação activa é importante. Além de que haverá troca de experiências com outros países em situações de vulnerabilidade, assim como Cabo Verde, a possibilidade de trabalhar em projectos que podem ajudar a restaurar o nosso ecossistema, e sobretudo a impressão que o jovem cabo-verdiano deixa num dos maiores eventos de juventude acerca do clima”, considerou.

A COY16 irá decorrer de 28 a 31 de Outubro no Reino Unido e as inscrições já estão abertas. A conferência será tanto em formato digital como presencial, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19.