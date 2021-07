"Foco da ANAS será aumentar a taxa de acesso à cobertura da rede de abastecimento de água"- ​Cláudio Lopes

O novo presidente do Conselho de Administração (PCA) da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) afirmou hoje, que o foco dos novos membros estará virado para aumentar a taxa de acesso à cobertura da rede de abastecimento de água, actualmente em 66.4%, para níveis muito próximos dos 100%.

Cláudio Lopes fez esta afirmação durante a cerimónia de tomada de posse dos novos membros do Conselho de Administração da ANAS.

“Nos próximos tempos, que hoje começam com a nossa posse e com a ajuda e colaboração dos nossos parceiros internos e internacionais o foco estará virado para aumentar a taxa de acesso à cobertura da rede de abastecimento de água, actualmente em 66.4%, para níveis muito próximos dos 100%”, discursou.

Também serão focos aumentar o acesso a água de 43.8 litros por pessoa/dia para o máximo de 90 litros por pessoa/dia; reduzir as distâncias e o trajecto entre uma fonte de água segura e a casa de pessoa sem acesso à rede para níveis inferiores a 10 minutos e com isso cumprir as metas estabelecidas no Plano Estratégico Nacional para Água e Saneamento (PLENAS).

Além disso, segundo Cláudio Lopes, o novo Conselho de Administração pretende aumentar dos cerca de 35% para 60% a taxa de cobertura dos serviços de saneamento líquido e ligações à rede de esgoto. Para tal, a nova equipa será guiada pelas premissas estabelecidas no Programa do Governo.

O novo PCA da ANAS referiu que para a materialização desses objectivos, a agência trabalhará em estreita colaboração com as demais instituições e operadores nos serviços de água e saneamento com os municípios e trabalhará em nome do governo na definição das prioridades, dos investimentos no sector, em estreita articulação com o Fundo de Ambiente, num quadro de rigor e transparência.

“Reafirmo, em nome dos meus colegas, tudo fazer para que até ao final deste mandato e do mandato do governo, estejamos em condições de presentear a sociedade para quem trabalhamos com melhores condições de acesso aos serviços do sector”, assegurou.

Por sua vez, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, avançou que a nova equipa de gestão tem que dar uma atenção “muito especial” à gestão de resíduos sólidos, que se coloca em Cabo Verde como um desafio “muito grande”.

“A boa governança do sector é o planeamento em que nós deveremos rever os planos. Cabo Verde tem uma boa tradição no planeamento do sector da água e saneamento e temos que actualizar esses planos tendo em conta os novos objectivos: investimentos sustentáveis; o monitoramento dos serviços; a regulação, neste caso a técnica ao lado da regulação económica para que nós possamos ter serviços de qualidade e produtos de qualidade; a prestação de contas; a gestão das infra-estruturas de tudo que é a manutenção e naturalmente, a gestão dos conflitos de água que nós sabemos, muito importante para a governança”, apontou.

O novo Conselho de Administração da ANAS é constituído por Cláudio Lopes (PCA) e conta com Marize Freitas Gominho e Domingos Mendes como novos administradores executivos, substituindo assim Inácio Pereira e António Pedro Pina que vinham desempenhando o cargo desde 2018.