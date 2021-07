Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas financia prémios e passagens de artistas nomeados CVMA

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) vai financiar os prémios e passagens de alguns artistas nomeados para os Cabo Verde Music Awards (CVMA). O Financiamento surge no âmbito de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a Cabo Verde Music Awards (CVMA).

O ministro Abraão Vicente diz que o ministério que tutela quer apoiar naquilo que for possível num ambiente de pandemia e de crise económica no país.

"Os artistas cabo-verdianos precisam de momentos como este para se consagrarem e, no momento pós pandémico ou em que estamos a caminhar, temos que lidar com a pandemia e continuar a fazer os eventos, e continuar a desconfinar o sector cultural. O objectivo é fazer com que os CVMA sirvam de exemplo, como um novo momento do sector, dentro de dias nós anunciaremos o novo formato de desconfinamento do sector da cultura, a abertura do sector da cultura será anexado ao aprofundamento da campanha de apelo a vacinação para que o sector da cultura possa desconfiar em segurança ",explicou.

Para a presidente dos CVMA, Dilza Soulé, com este protocolo assinado com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), grande parte da sociedade cabo-verdiana também está a ser apoiada.

''Movimenta e incrementa toda a economia local, hotéis, restaurantes, salões de beleza, promotores de eventos, companhias aéreas, principalmente internacionais que é uma das nossas maiores rubricas tendo em conta que a maioria dos nossos artistas reside na diáspora. Ainda reconhece, valoriza e premeia os nossos artistas, os nossos músicos, classe tão afectada com esta pandemia. Apoiando os CVMA, contribuindo para a sua concretização e execução estamos a apoiar indirectamente grande parte da sociedade", avança.

Este ano será realizada a 10ª edição do Cabo Verde Music Awards (CVMA), que ainda não tem a data agendada.