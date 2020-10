Ilhas do Maio e do Fogo classificadas como Reserva Mundial da Biosfera

As ilhas do Maio e do Fogo acabam de ser classificadas como Reserva Mundial da Biosfera. O anúncio foi feito esta manhã, pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, no acto de empossamento do Conselho Científico do Instituto do Património Cultural.

Abraão Vicente diz que ter duas ilhas classificadas como reserva natural da biosfera, significa que Cabo Verde e os técnicos cabo-verdianos têm feito o seu trabalho com perícia dedicação e empenho. "Depois da morna património da humanidade, tenho mais esta honra de enquanto também presidente da comissão nacional da UNESCO, de ver Cabo Verde a atingir mais esse dois grandes feitos, ter duas ilhas classificadas, inscritas como Reserva Mundial da Biosfera, significa que Cabo Verde, e os técnicos cabo-verdianos tem feito o seu trabalho com perícia, com dedicação e com empenho, este não é um trabalho político, é sobretudo um trabalho técnico de integração da expertise cabo-verdiana dentro de aquilo que são os padrões internacionais”, explica. Abraão Vicente acrescenta que a classificação das ilhas do Maio e Fogo como Reserva Mundial da Biosfera terá impactos extraordinários naquilo que é a projecção e a planificação das duas ilhas. “Não só as reservas já determinadas, classificadas e publicadas em Boletim Oficial, mas tudo aquilo que será a concepção de desenvolvimento sustentável para as duas ilhas. Cabo Verde inscreve-se num grupo restrito de países que tem duas biosferas, o nosso território tão pequeno com duas ilhas classificadas totalmente em todo o seu território como reserva Mundial da Biosfera”, avança A classificação, conforme o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas irá impor desafios científicos extraordinários, motivo pelo qual a instalação do Conselho Científico do Instituto do Património Cultural, não poderia surige em melhor altura.

