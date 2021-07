Prisão preventiva para suspeito de 5 crimes na Boa Vista

O Ministério Público decretou prisão preventiva para um suspeito de cinco crimes na Boa Vista, dentre os quais Violência Baseada no Género agravado (VBG) e agressão sexual com penetração contra menor.

De acordo com uma nota do Ministério Público, a ordem de detenção do homem de 44 anos ocorreu no âmbito da investigação dos autos de instrução que correm na Procuradoria da República Comarca de Boa Vista.

Segundo a mesma fonte, o homem é “fortemente indiciado”da prática de dois crimes de agressão sexual, com penetração, praticado contra uma menor.

O Ministério Pública informa ainda que o arguido é suspeito de um crime de ofensa simples à integridade, um crime de exibicionismo e um crime de VBG agravado.

Os factos ocorreram entre Março de 2016 e Dezembro de 2020 e a vítima é uma menor, na altura com 14 anos.

O referido processo, que continua em investigação, encontra-se em segredo de justiça.