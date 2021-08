60 Recuperados e 28 casos de COVID-19

Cabo Verde conta com mais 28 novas infecções e 60 recuperados nas últimas 24 horas segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado, hoje, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O boletim revela que do total de 1302 amostras analisadas, somam-se 28 casos novos positivos e 60 recuperados. Desses novos casos, a ilha de Santiago conta com mais 16 doentes (Praia 7, Santa Catarina 3, São Miguel 4, Tarrafal 1 e São Lourenço dos Órgãos 1).

A ilha do Fogo tem mais 4 novas infecções, todas no concelho de São Filipe. Em Santo Antão surgiu um caso no concelho do Porto Novo. Na Boa Vista foram diagnosticados mais 5 casos e no Maio mais 2. A taxa de positividade a nível nacional é de 2,2 %.

Conforme os dados do boletim, mais 60 recuperaram da doença, sendo Praia 40, São Domingos 2, Santa Catarina 1, São Miguel 1, São Filipe 1, Mosteiros 3, Paul 9, São Vicente 2 e Maio 1.

Com estes dados, o país passa a contabilizar 411 casos activos 33128 casos recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33858 casos positivos acumulados.