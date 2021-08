Mais 69 casos de COVID-19 e 76 recuperados

O Ministério da Saúde informa que nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 69 casos de COVID-19, no país.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, do total de 1398 amostras analisadas, somam-se 69 casos novos e 76 recuperados, no país.

Desses novos casos reportados hoje, a ilha de Santiago conta com maior número de novos doentes, 50, com a cidade da Praia a registar 27, Santa Catarina 4, São Salvador do Mundo 3, Tarrafal 5, São Miguel 4, Santa Cruz 1 e São Lourenço dos Órgãos 6. Na ilha do Fogo surgiu um caso, no concelho de São Filipe.

A ilha de Santo Antão tem mais 4 doentes (Ribeira Grande 1, Paul 2 e Porto Novo 1), Sal 4, Ribeira Brava, São Nicolau 6, Boa Vista e Maio com dois casos cada.

Na ilha de São Vicente não foi notificado nenhum caso, no universo de 204 amostras recebidas. Brava é a única ilha sem casos activos.

Com os casos novos reportados hoje, face às amostras analisadas, a taxa de positividade no país está a rondar os 4,9 %.

Hoje mais 76 pessoas tiveram alta (Praia 26, Santa Catarina de Santiago 7, Tarrafal de Santiago 2, São Miguel 3, Santa Cruz 2, São Filipe 1, Ribeira Grande de Santiago 4, Porto Novo 1, São Vicente 9, Sal 8, Ribeira Brava 2, Boa Vista 5 e Maio 6).

Com as novas infecções, o país passa a contabilizar 599 casos activos 33678 casos recuperados, 300 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 34598 casos positivos acumulados.