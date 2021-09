Dois óbitos e 41 novas infecções por COVID-19

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais dois óbitos e 41 novas infecções por SARS-CoV-2.

Segundo o boletim, esses dois óbitos aconteceram na ilha de Santiago, sendo um concelho da Praia e outro em Santa Catarina.

A nível nacional, do total de 680 amostras analisadas, somam-se 41 casos novos, dos quais 21 na ilha de Santiago, sendo que a Praia contabilizou 11 infecções, Santa Catarina duas, Tarrafal uma, São Miguel três, Santa Cruz duas e São Lourenço dos Órgãos também duas.

A ilha do Fogo conta com um caso, no concelho de São Filipe. A ilha da Brava com dois, Porto Novo um, São Vicente 10, Sal um e Tarrafal de São Nicolau quatro.

A taxa de positividade sobe para 6,0% a nível nacional.

Hoje mais 61 pessoas tiveram alta (Praia 27, Ribeira Grande de Santiago 3, Santa Catarina 2, Tarrafal 6, São Miguel 2, São Filipe 1, Porto Novo 1, São Vicente 14, Sal 4 e Ribeira Brava 1).

Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 537 casos activos, 36676 casos recuperados, 339 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37576 casos positivos acumulados.