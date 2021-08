Cabo Verde com 48 novos casos de COVID-19

Nas últimas 24 horas, Cabo Verde registou 48 novos casos de COVID-19, o valor mais alto dos últimos dias, e 45 recuperados, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O boletim revela que do total de 1107 amostras analisadas, somam-se mais 48 casos positivos e 45 recuperados. Dos novos casos, a cidade da Praia conta com maior número de novas infecções por SARS-CoV-2 (24 euma taxa de positividade de 8,1). A nível da ilha de Santiago, além da Praia com 24, São Miguel conta com mais 2 doentes, São Domingos e Santa Catarina com 1 cada. Na ilha do Fogo surgiram 5 novos (Santa Catarina 3, São Filipe 1 e Mosteiros 1). A ilha de Santo Antão tem mais 3 doentes de COVID-19, que se encontram na Ribeira Grande (1) e Porto Novo (2). Já a ilha de São Vicente registou mais 5 casos, num universo de 269 amostras analisadas. Foram ainda notificados novos casos na ilha do Sal 1, Boa Vista 4 e Maio 2. Segundo o boletim, mais 45 pessoas tiveram alta (Praia 20, Santa Catarina 3, São Miguel 1, São Filipe 7, Paul 1, São Vicente 7, Sal 1, Boa Vista 4 e Maio 1). Com esses dados, o país passa a contabilizar 414 casos activos 33173 casos recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33906 casos positivos acumulados.

