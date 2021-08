Um óbito e 35 novos casos de COVID-19

Cabo Verde regista mais um óbito, que ocorreu no concelho de Santa Catarina de Santiago, e 35 novos casos de COVID-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

O boletim revela que do total de 931 amostras analisadas, somam-se 35 casos positivos e 34 recuperados.

Dos novos casos, a cidade da Praia conta com mais 7 doentes, diagnosticados entre um total de 61 amostras analisadas. A capital do país tem neste momento 322 doentes activos.

O concelho de Santa Catarina de Santiago, além de um óbito reportado hoje, teve 4 casos novos, num universo de 94 amostras analisadas. Neste concelho há um total de 45 pessoas doentes com COVID-19.

Em Tarrafal de Santiago registam-se hoje mais 2 casos, perfazendo um total de 14 casos activos. No concelho de São Miguel mais 3 pessoas estão infectadas com SARS-CoV-2 e há 20 pessoas à espera de alta.

Em São Lourenço dos Órgãos há mais 2 novas infecções e neste momento 20 pessoas têm infecção activa.

Na ilha do Fogo houve 3 casos, todos no concelho dos Mosteiros, onde há 7 pessoas com casos activos. Santo Antão tem hoje mais 3 casos novos, sendo 1 na Ribeira Grande, onde estão 7 pessoas doentes com COVID-19 e 2 no Porto Novo, onde há 11 casos activos.

Em São Vicente, no universo de 269 amostras, somam-se mais 2 casos positivos, e a ilha tem 36 casos activos. No Sal surgiram mais 5 casos, do total de 73 amostras analisadas. A ilha conta com 19 doentes activos.

No concelho de Tarrafal de São Nicolau há mais 1 caso de COVID-19, das 25 amostras analisadas, e há neste momento 2 casos activos.

Na Boa Vista, do total de 50 amostras surgiram mais 2 casos de COVID-19, e a ilha conta com 20 doentes activos. Já no Maio há mais um caso, do total de 40 amostras analisadas, e a ilha tem 17 casos activos.

A taxa de positividade ronda, hoje, os 3,8%.

O boletim indica que hoje 34 pessoas tiveram alta, (Praia 9, São Domingos 1, Santa Catarina 4, São Miguel 4, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 2, Mosteiros 1, São Vicente 2, Sal 5, Tarrafal de São Nicolau 1 e Maio 4).

Com esses novos doentes por SARS-CoV-2, o país passa a contabilizar 606 casos activos, 33840 casos recuperados, 305 óbitos, 13 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 34773 casos positivos acumulados.