Praia: Criança de três anos morre soterrada após deslizamento de terra sobre uma casa no bairro de Jamaica

Uma criança de três anos morreu soterrada na tarde desta terça-feira, após o deslizamento de terra sobre uma casa no bairro da Jamaica, na Cidade da Praia, confirmou à imprensa o dono da casa e avô da vítima.

Orlando Lopes, que é pedreiro de profissão, adiantou que a criança estava a dormir no quarto quando houve o deslizamento de terra sobre a moradia, que albergava seis elementos da sua família e cujo tecto era de chapa.

“Vim construir esta casa aqui porque não tinha onde morar com a minha família, queria realizar o sonho de ter a minha própria casa, mas infelizmente este sonho acabou em tragédia porque acabamos por perder uma vida. No momento em que a terra desabou sobre o tecto, todos nós fomos atingidos, ninguém mais ficou ferido, mas a minha neta não sobreviveu”, disse, acrescentando que os restantes familiares estavam a assistir à televisão.

Segundo conta, quando a Protecção Civil chegou ao local do acidente a criança ainda tinha alguns sinais vitais, mas devido ao tempo que ficou soterrada não conseguiu resistir.

Neste momento, prosseguiu, a sua família foi acolhida por amigos e conhecidos, pelo que apela à solidariedade de todos para que possa ser contemplado, o mais rápido possível, com uma casa para morar com a sua família.

“Estou na rua, sem lugar para viver e gostaria de apelar a quem tiver condições e possibilidades para ajudar-me, se possível que me fosse concedida uma moradia no projecto Casa para Todos porque não temos onde ir. Com a queda das chuvas fica ainda mais difícil porque este local também não é muito seguro e não vai ser possível restaurar a casa”, realçou.

A Inforpress tentou junto do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) recolher mais informações, mas as tentativas de contacto revelaram-se infrutíferas.