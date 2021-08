A GEP CV aposta na transformação digital das peritagens

A GEP Cabo Verde entrou no mercado cabo-verdiano em Julho de 2019 no âmbito da estratégia de internacionalização do Grupo Fidelidade de aportar valor nos países onde está presente, no caso de Cabo Verde, através da Garantia Seguros. O projecto enquadra-se na política da Garantia de consolidação no mercado segurador nacional, através da aposta na transformação digital da Companhia e na qualidade dos seus produtos e serviços, a coberto do qual a GEP CV veio disponibilizar novas ferramentas e maior eficiência na regulação de sinistros.

Conforme o Coordenador da GEP Cabo Verde, Aurélio Vicente, a entrada da GEP CV no mercado cabo-verdiano representa a ruptura com o modelo tradicional de peritagens, através da aposta na inovação tecnológica e automação de processos, que se estão traduzindo em ganhos de competência e maior rigor, com reflexos por demais evidentes na qualidade e celeridade dos serviços prestados ao cliente.

Quando é que a GEP CV começou a operar em Cabo Verde e que serviços presta?

A GEP Cabo Verde, é uma empresa de direito cabo-verdiano que iniciou a sua actividade em Julho de 2019. Tem como missão prestar um serviço de máxima qualidade aos clientes no âmbito de peritagens automóveis e averiguações de sinistros. O capital social da empresa é detido pela Garantia, SA, pela sua congénere portuguesa GEP Gestão de Peritagens, SA, e pela seguradora Fidelidade Assistência Companhia Seguros, SA. O âmbito da actuação da empresa é nacional, sendo que os serviços são prestados de forma presencial nas ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão e em regime de vídeo-peritagem nas restantes ilhas.

Qual é a estrutura da equipa da GEP Cabo Verde?

Neste momento, a Equipa é composta por nove elementos, dois colaboradores, um supervisor e um administrativo, e sete peritos prestadores de serviço: quatro peritos avaliadores e três averiguadores). A GEP Cabo Verde conta ainda com o apoio da GEP Portuguesa na área técnica e na administrativa/contabilidade.

Quem é ou pode ser perito? Qual a sua relação profissional com a GEP CV?

Neste momento, a GEP CV possui duas especialidades de peritos para satisfazer o mercado local, especialistas em avaliação de automóvel e de averiguação automóvel, estando previsto a curto prazo a integração da área de peritagens patrimoniais. Para ser perito da GEP CV, para além de competências técnicas específicas para as respetivas áreas, é exigido ética, coerência, capacidade de comunicação, gestão de conflitos e rigor na execução dos trabalhos. Antes de ser perito avaliador ou averiguador, os candidatos passam por uma acção de formação, com vista a capacitá-los tecnicamente na utilização das ferramentas de trabalho, tendo em conta que todo o circuito, desde a distribuição da peritagem pelos diferentes peritos até à conclusão e envio do relatório, é feito de forma digital através de plataformas informáticas, criadas especificamente para o efeito.

Que áreas cobre actualmente a GEP CV?

Actualmente a GEP Cabo Verde assegura os serviços de peritagens automóvel e os serviços de averiguação. Está em curso o processo de criação de uma nova área que irá assegurar os serviços da área patrimonial.

A empresa realiza também avaliação de risco para assinatura de contratos?

De momento, a GEP faz os serviços de pré-vistorias que tem como objectivo a verificação do estado de conservação do veículo e a respetiva valoração. Esse tipo de serviço é fundamental para a seguradora no âmbito da contratação do seguro de danos próprios e outros riscos. Com o início da actividade da área patrimonial, serão assegurados serviços de análise de risco.

Considera que a GEP representa uma mais-valia para a Garantia?

A entrada da GEP no mercado cabo-verdiano veio contribuir para maior rigor e qualidade nos serviços de peritagens e de averiguações e possibilitou à Garantia uma resposta mais célere aos seus clientes. Os orçamentos são elaborados por técnicos altamente qualificados, com recurso a uma plataforma de cálculo, o que permite maior rigor e transparência em todo o processo para todas as partes. Os peritos antes da elaboração do orçamento, analisam a participação do acidente e fazem um enquadramento dos danos. Em situações onde o veículo apresenta danos duvidosos, o perito desencadeia um processo de validação através de averiguação para o cabal esclarecimento das circunstâncias do acidente. Com as averiguações, a Garantia ficou dotada de informação técnica importantíssima, permitindo que o gestor de sinistros esteja sempre munido de elementos sólidos e credíveis, que contribuem para maior conformidade e assertividade das decisões a tomar.

Quais foram as inovações transportadas para o mercado cabo-verdiano?

Com a entrada da GEP no mercado cabo-verdiano, foram aplicadas as mesmas metodologias e ferramentas utilizadas em Portugal e em grande parte na Europa. Todas as peritagens são efectuadas utilizando uma ferramenta específica de cálculo de orçamentação. Adicionalmente a cada oficina passou-se a atribuir uma mão-de-obra horária, dependendo da instalação, dos equipamentos disponíveis e do pessoal. Nesse novo formato, o perito define com a oficina os tempos necessários para a execução de cada uma das tarefas que fazem parte de uma reparação automóvel. Esta nova metodologia de peritar veio trazer ao mercado reparadoruma maior transparência e confiança, pois o acto da peritagem é suportado por relatório com tempos de execução de serviço, descritivo de peças e respectivos preços. O relatório de peritagem com caracter definitivo é o “cheque” da Garantia, deixado no momento. Normalmente, a peritagem é efectuada e concluída no dia em que é solicitada, excepto em situações em que o veículo precisa de ser desmontado ou situações onde é necessário aguardar o preço de peças.

Quais os maiores desafios que a peritagem enfrenta em Cabo Verde?

Por sermos um país arquipelágico, a rapidez na encomenda das peças continua a ser o calcanhar de Aquiles. Esse factor acaba por condicionar a nossa resposta à seguradora e coloca um grande desafio no controlo dos custos, não obstante seja minimizado com o recurso à plataforma que fornece um vasto leque de preços das peças de um conjunto alargado de veículos. O nosso grande desafio é contribuir para uma crescente afirmação do processo adoptado, realizado com a máxima transparência, onde preços e horas de trabalho estão devidamente suportadas na informação dos fabricantes, permitindo maior equidade de custos de reparação.

Estando a GEP em Cabo Verde, prevê-se o alargamento para outros países?

A internacionalização da GEP Portugal já ocorreu em 2015 em Angola, como um modelo diferente, mas que permitiu adquirir largos conhecimentos nas formas deperitare reparar dos países africanos. A experiência de Cabo Verde é considerada um sucesso e será utilizada como modelo para a replicar noutras geografias, particularmente onde o grupo estiver representado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1027 de 4 de Agosto de 2021.