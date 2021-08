Variante Delta já circula em Santiago

A variante Delta do SARS-CoV-2 está confirmada na ilha de Santiago, de acordo com o resultado de pelo menos quatro, de 16 amostras enviadas para o Instituto Pasteur em Dakar, Senegal.

A informação foi hoje avançada pelo director nacional da Saúde, Jorge Barreto em conferência de imprensa.

“Cabo Verde recebeu o último relatório do Instituto Pasteur em Dakar, Senegal, e de 16 amostras foram identificadas quatro com variante Delta. Amostras da ilha de Santiago. Provavelmente estará a circular também nas outras ilhas. O INSP [Instituto Nacional de Saúde Pública] vai continuar a enviar amostras para continuarmos a vigilância das variantes do Sars-Cov-2”, assegurou.

Jorge Barreto reconheceu que esta possibilidade sempre existiu, entretanto, considerou-a ilógica uma vez que deveria haver mais casos, mais internamentos e mais óbitos, tendo em conta que esta variante tem maior transmissibilidade e pode causar situações” mais complicadas”.

“Contudo, se formos analisar os dados retrospectivos, o pico que tivemos em Abril e Maio, pode ser que já tenha sido o efeito dessa variante. Se não for este caso, outra hipótese é que esta variante tenha entrado recentemente e por isso ainda podemos ter uma situação a piorar nas próximas semanas”, alertou.

Ainda na conferência de imprensa, o DNS informou que de 26 de Julho a 8 de Agosto foram analisadas 15.599 amostras, uma média de 1.114 por dia, identificou-se 484 casos novos, ou seja uma média de 34 novos casos por dia e uma taxa de positividade de 3,1%.

De 12 a 25 de Julho foram analisadas 15.238 amostras,uma média de 1.088 por dia, foram identificados 565 casos novos, uma média de 40 por dia e uma taxa de positividade de 3,7%.

A nível nacional a taxa de incidência acumulada é de 86 por 100 mil, quando nos 14 dias anteriores era de 100 por 100 mil. No mês de Agosto não houve notificações de óbitos por COVID-19.

Vacinação

Segundo Barreto houve uma maior adesão da vacinação a partir do momento em que foi publicada a resolução de 30 de Julho, que traz a questão do certificado da vacinação como um dos critérios para que as pessoas possam frequentar determinados espaços.

Até este momento, das 409.050 doses recebidas por Cabo Verde contra COVID-19, foram utilizadas um total de 206.272, cerca 50,4, %. Metade das doses já recebidas desde Março.

Pelo menos 48,6% da população geral está vacinada com a primeira dose.

“Na cidade da Praia, o posto de vacinação para as segundas doses continua a ser no Salão Paroquial em Achada Santo António. Devido a alguma procura especialmente de pessoas que querem tomar a primeira dose, para evitar atrasos, no período da manhã, das 08h30 até ao meio dia de segunda a sexta-feira, serão recebidas pessoas que vão receber a segunda dose. As pessoas que pretendem tomar a primeira dose devem dirigir-se para o salão paroquial a partir do meio dia”, informou.