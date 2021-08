IEFP vai apoiar a provedoria de justiça na formação dos seus quadros

O apoio surge graças a um protocolo de cooperação que foi assinado esta quarta-feira, entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Provedor de Justiça.

Segundo o Provedor de Justiça, José Carlos Delgado, este protocolo é extremamente importante e tem como objectivo fundamental apoiar, então, a provedoria na formação dos seus quadros e nas formações pedagógicas.

Em relação a estas últimas, “é a partir deste protocolo vamos começar uma série de palestras em várias escolas secundárias e universidades, no sentido de divulgar a figura do Provedor de Justiça e as suas competências”, explica.

Por outro lado, indicou que este protocolo vai ajudar a provedoria de justiça no sistema de recrutamento do seu pessoal.

“Temos um conjunto de compromissos de divulgação das nossas acções, muitas das acções vão ser feitas conjuntamente com o IEFP de maneira que é um protocolo que marca o início de uma cooperação excelente entre Provedoria de Justiça e o IEFP”, assegura.

José Carlos Delgado afirmou, ainda, que nas palestras que vão realizar, vão divulgar o papel do Provedor de Justiça, em vários vertentes e também, conjuntamente, com o IEFP divulgar as oportunidades que os jovens têm para fazer as suas formações profissionais.

“Seremos um canal para o próprio instituto e nessa parceria com o IEFP vamos criar mecanismos para que lá onde está o IEFP possamos também ir e divulgar a figura do Provedor de Justiça e vice-versa”, indica.

Para o Presidente do IEFP, Paulo Santos, esta parceria é de extrema importância, porque o Provedor de Justiça é um grande parceiro do instituto, que deve ser reconhecido e conhecido em todo o território nacional.

“A provedoria vai começar um conjunto de acções e terá ao lado o IEFP, para dar todo o suporte e apoio no que respeita ao quesito da formação profissional, não só para quadros da provedoria em técnicas de comunicação e da parte pedagógica, mas também com outras perspectivas que podemos associar em conjunto para juntos alcançar os objectivos do desenvolvimento sustentável e o bem-estar social”, frisa.