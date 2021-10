Correios de Cabo Verde e Provedoria da Justiça assinaram protocolo de cooperação

O protocolo de cooperação institucional consiste na criação de atendimento ao público, de maquetes e sinaléticas do Provedor de Justiça, por parte dos Correios de Cabo Verde, para além de disponibilizar envelopes padronizados para o envio das correspondências. O Provedor de Justiça irá fornecer folhetos, cartazes e outros materiais informativos sobre a sua missão e atribuições, bem como formulários de queixas que estarão disponíveis aos cidadãos, se dirigirem ao mesmo.

De acordo com o presidente do Conselho da Administração dos Correios de Cabo Verde (CCV), Isidoro Gomes, com o protocolo, os Correios de Cabo Verde estão a assumir o desafio de melhorar a atenção e os serviços que são prestados aos clientes.

“É introduzir uma nova abordagem na nossa relação com os clientes , os cidadãos, mas também colocar a capilaridade da nossa rede ao serviço das instituições. Com este protocolo também estamos a dizer que os correios estão a participar na promoção dos direitos fundamentais e da cidadania” , explica.

Para o Provedor de Justiça José Carlos Delgado, o protocolo é de grande importância para a Provedoria da Justiça, porque vai fazer com que o cidadão encontre melhor forma de chegar à instituição.

"Os Correios de Cabo Verde estão representados em todas as ilhas do nosso país, os cidadãos vão poder através dos Correios de Cabo Verde dirigir-se ao provedor a título gratuito, ou seja, os Correios de Cabo Verde vão ter maquetes, vão ter sinaléticas, vai haver digamos uma caixa onde estarão os formulários das queixas, e também um envelope padronizado já dirigido ao Provedor da justiça", avança.

A assinatura do protocolo entre os Correios de Cabo Verde e a Provedoria da Justiça enquadra-se no Dia Mundial dos Correios, que se celebra anualmente no dia 09 de Outubro.