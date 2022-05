Provedor de Justiça realiza visita a ilha do Maio

​O Provedor de Justiça, José Carlos Delgado, estará em visita à ilha do Maio, de 14 a 16 deste mês, para vários encontros.

Segundo uma nota enviada pela Provedoria de Justiça, essa visita tem como objectivo reunir-se com os responsáveis do poder local e fazer um ponto de situação do protocolo assinado entre as duas instituições, em 2017, “bem como a identificação de mecanismos de diálogo cooperação com os órgãos municipais, serviços desconcentrados do Estado e ONGs no concelho”.

Durante a sua estadia no Maio, o Provedor de Justiça terá encontro com os jovens empresários da ilha, visita ao Centro de Saúde e aos povoados.

Na sequência da sua visita ao Maio, José Carlos Delgado terá encontro com o Executivo Camarário e Assembleia Municipal e visita a alguns serviços desconcentrados da ilha como Polícia Nacional, Delegações do MAA, ME e Finanças, ICCA, Conservatória do Registo Civil e Notariado.

De acordo com a sua agenda de visita, Provedor de Justiça terá uma conversa aberta com os alunos da Escola Secundária Horace Silver.