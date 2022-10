Provedor de Justiça visita São Nicolau, Sal, São Vicente e Santo Antão

O Provedor de Justiça, José Carlos Delgado, inicia esta segunda-feira, 24, uma visita às ilhas de São Nicolau, Sal, São Vicente e Santo Antão para encontros com os órgãos do poder local e serviços desconcentrados do Estado.

De acordo com uma nota do Provedor da Justiça, o objectivo da visita é a identificação de melhores mecanismos de diálogo e cooperação com as autoridades locais e serviços desconcentrados .

"Pretende-se fazer a sensibilização para o acesso ao Provedor de Justiça, interagir com organizações da sociedade civil, além de efectuar visitas aos estabelecimentos prisionais do Sal, São Vicente e Santo Antão", lê-se no documento.

Na sua tomada de posse, em Novembro de 2020, o Provedor de Justiça, José Carlos Delgado, prometeu “estar cada vez mais próximo dos cidadãos”, de forma a cumprir um dos propósitos do órgão que incorpora. Também pediu a “colaboração de todos, visando poder exercer as suas funções baseadas em queixas apresentadas pelos cidadãos, quer seja individual, quer colectivamente.”

Como desafio elegeu a necessidade de “dar respostas em tempo útil e em consonâncias com as expectativas dos cidadãos” e disse que esperar “contar com a colaboração dos órgãos de soberania, em especial o Parlamento e o Governo, mas também com a administração pública, em prol da salvaguarda dos direitos dos cidadãos e da boa condução da administração e do bem-comum”.