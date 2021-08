Vírus de Marburg: O risco de Cabo Verde é muito baixo

O director do Serviço e Vigilância Integrada e Resposta as Epidemias do Ministério da Saúde, Domingos Teixeira, garante que o risco de o vírus de Marburg chegar a Cabo Verde é muito baixo.

Domingos Teixeira fez essa afirmação esta sexta-feira, à RCV, depois da morte de uma pessoa pelo vírus de Marburg declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na Guiné-Conacri.

“Neste momento estamos a seguir informação e estamos a analisar novas informações que estão a chegar. Nós não temos fronteira com a Guiné-Conacri. Não somos um país de risco zero, mas de risco muito baixo, no contexto do nível em que está”, esclarece.

Segundo Domingos Teixeira não há motivos de preocupações, mas caso seja necessário as autoridades sanitárias vão fazer recurso do plano de contingência do vírus do Ébola.

“Não há nenhum plano de alerta no sentido de fazer um ou outro exercício, mas é uma doença que está no grupo de febre hemorrágicas, e nós temos o plano de contingência do Ébola que serve, mais ou menos, para esta doença. Se sentirmos necessidade de fazer uma actualização, com algum exercício, fazemos, mas por enquanto vamos fazer o seguimento de informação”, indica.

Domingos Teixeira reforça que se for necessário irá recorrer-se e adequar os planos de resposta ao Ébola, “vamos seguir, para estar informados, por forma aadequamos o nosso nível de alerta de acordo com as informações que vamos receber”.

Este vírus "é família de vírus do Ébola e tem comportamento parecido", explica. É uma doença que tem o seu hospedeiro natural macaco ou morcegos, eventualmente alguém consome esses animais infectados, a doença passa para ele e transmite para outras pessoas e vai transmitir entre outras pessoas”.

“Mas atendendo que é uma doença que tem alta letalidade, quem for infectado tem grande risco de morrer então é feita uma investigação muito exaustiva”, explica.

De sublinhar que a primeira morte causada pelo vírus de Marburg que é semelhante ao Ebola foi identificada na passada segunda-feira na Guiné-Conacri. Agora contempla-se a possibilidade de um aumento de casos, "como aconteceu como o surto que tivemos em Angola, em que houve um aumento considerável de caso".

Por outro lado, disse o responsável, este vírus está num contexto muito localizado, daí que a prioridade agora seja fazer o seguimento do caso. “

Marburg é um vírus semelhante ao do Ébola que provoca febre, fraqueza, hemorragia interna e externa, falência de órgãos e morte.

De acordo com a OMS, o primeiro surto de Marburg ocorreu na Alemanha em 1967, e sete pessoas morreram. Conforme a OMS, o vírus matou mais de 200 pessoas em Angola em 2005, o surto mais mortal já registado.