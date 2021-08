Cabo Verde com 10 casos de COVID-19 num total de 921 amostras

Cabo Verde registou mais 10 casos e 41 recuperados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Depois de no fim-de-semana terem-se registado dois óbitos, hoje não foi notificada nenhuma morte por COVID-19. O boletim revela que do total de 921 amostras analisadas, somam-se 10 casos novos. Dos novos casos registados hoje a cidade da Praia tem regista mais 8 casos de total de 28 amostras analisadas. No concelho da Praia, 312 pessoas estão, assim, com COVID-19. Em São Miguel foi diagnosticado mais um caso, num universo de 48 amostras analisadas, e há 12 pessoas com infecção activa. O concelho de Santa Cruz também conta com mais um doente, em total de 24 amostras recebidas e tem mais 12 pessoas à espera de alta. A boa notícia é que os restantes concelho do país não registaram nenhum caso novo de COVID-19. A nível nacional a taxa de positividade baixou para 1,1 %. A mesma fonte mostra que hoje mais 41 pessoas tiveram alta (Praia 19, São Domingos 1, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 6, Tarrafal 1, Santa Cruz 2, São Vicente 3, Sal 1, Boa Vista 4 e Maio 2). Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 551 casos activos, 33.535 casos recuperados, 300 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 34407 casos positivos acumulados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.