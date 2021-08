Paul e Tarrafal de São Nicolau com 90% da população adulta vacinada

O concelho de Paul tem, até o momento 90,6% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose, enquanto Tarrafal de São Nicolau já vacinou 90,3% dos adultos. A nível nacional, 50,6% da população geral, que não se enquadra nos grupos prioritários, está vacinada com uma dose.

Os dados foram hoje revelados pelo director nacional da Saúde, Jorge Barreto, durante a conferência semanal sobre a situação epidemiológica no país.

Até este momento, das 409.050 doses recebidas por Cabo Verde contra a COVID-19, foram utilizadas um total de 230.021 doses, o que representa 58,2%.

Entre os concelhos com maior taxa de vacinação, estão ainda Ribeira Grande de Santo Antão com 89,7%; Porto Novo 80%; Ribeira Brava 79,2% e São Vicente 76%.

“Em termos de grupo prioritário, estão vacinadas 84% das pessoas com 60 ou mais anos de idade; 48% dos doentes crónicos; 39,6% dos profissionais do turismo; 23% da Polícia; 51,2% dos Militares e 50,6% da população geral, que não se enquadra nos grupos prioritários, está vacinada com pelo menos uma dose. 66.618 jovens de 18 a 29 anos de idade estão vacinados, representando 29,2%”, disse.

De 2 a 15 de Agosto foram analisadas 17.328 amostras, uma média de 1.238 analisadas por dia e foram identificados 579 casos novos, uma média de 41 novos casos diários, representado uma taxa de positividade de 3,3%.

De 19 de Julho a 1 de Agosto tinham sido analisadas 15.537 amostras, 1.099 análises por dia e foram identificados 521 casos novos, uma média de 37 casos por dia, representando uma taxa de positividade de 3,4%.

“Houve um ligeiro aumento em número de casos novos, embora o número de amostras analisadas também tenha aumentado”, analisou Jorge Barreto, apelando ao cumprimento das medidas sanitárias apesar do aumento de pessoas vacinadas.

Taxa de incidência acumulada por concelho, nos últimos 14 dias

Menos de 25 por 100 mil habitantes: São Domingos 14; Tarrafal de São Nicolau 19; Paul e Brava com zero.

Entre 25 e 150 por 100 mil: Praia 143; São Vicente 50; Tarrafal de Santiago 72; Santa Cruz 46; Sal 52; Santa Catarina Santiago 95; R.G. Santo Antão 51; Porto Novo 60; Ribeira Brava 133; Ribeira G. Santiago 58; São Miguel 17; São Lourenço dos Órgão116; Mosteiros 54; Santa Catarina do Fogo 77.

Superior a 150 por 100 mil: Boa Vista 162; São Salvador do Mundo 256; Maio 387; São Filipe 178.

A nível nacional está em 103 por 100 mil quando na semana passada estava em 93 por 100 mil habitantes.

No mês de Agosto, até agora, houve dois óbitos.