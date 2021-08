Delegado da Educação da Praia faz “balanço positivo” do ano transacto e anuncia estratégias para o novo ano

O delegado da Educação do concelho da Praia fez hoje “balanço positivo” do ano 2020/2021 e justificou essa nota com a taxa de aprovação, que rondou os 90%, e a taxa de abandono, que se situou em 0,4%.

Adriano Moreno, em declarações à Inforpress quando convidado a fazer um balanço sobre o ano lectivo transacto, realçou que apesar dos problemas surgidos com a covid-19 o ano transacto, com o “esforço dos professores”, culminou sem grandes “constrangimentos”. Quanto à preparação para o ano lectivo 2021/2022 anunciou as estratégias para que todas as condições estejam garantidas e o ano inicie “sem qualquer anomalia” na colocação de professores, reabilitação das escolas e cumprimento das normas sanitárias. No concelho da Praia, adiantou que estão quatro escolas em reabilitação, mas garantiu que a partir do dia 01 de Setembro as obras vão ser entregues para que o ano se inicie “sem problemas”. A nível dos docentes, o concelho da Praia, segundo aquele responsável, vai contar com 1.570 professores e 39 mil alunos nos vários subsistemas. “No pré-escolar vamos ter sete mil crianças, no Ensino Básico 21 mil, nove mil para Ensino Secundário e 550 para Ensino Básico de Adultos”, disse, salientando que a Educação Básica de Adultos é feita em parceria com a Cadeia central da Praia, Adevic, Centro Orlando Pantera e a Igreja Templo Maior. Quanto à parceria existente com a câmara da Praia para educação básica das vendedeiras do mercado, Adriano Moreira manifestou a abertura da delegação em continuar a colaboração existente entre as duas instituições.

