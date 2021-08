Suspeitos de homicídio de Zenira Gomes ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva aos suspeitos de homicídio da jovem da ilha do Sal, Zenira Gomes.

A Polícia Judiciária informa hoje que os dois indivíduos suspeitos de crimes de homicídio Agravado e de Armas, ocorrido no passado dia 26 de Julho, tendo com vítima uma jovem da ilha do Sal, Zenira Gomes que se encontrava de férias na Praia, ficaram em Prisão Preventiva.

A mesma fonte avisa que o terceiro indivíduo detido por suspeita de Tráfico de Drogas foi aplicado a medida de pagamento de uma caução no valor de 400 mil escudos.

Conforme a PJ, os dois suspeitos, de 32 e 38 anos, um residente no bairro de Terra Branca, na cidade da Praia e outro natural dos EUA, com nacionalidade cabo-verdiana, de férias em Cabo Verde, entre a cidade da Praia e a ilha do Fogo.

De lembrar que o cadáver foi encontrado três dias depois, a 29 de Julho, na ribanceira de Laranjo, arredores da circular, na cidade da Praia, onde terá sido abandonado, após o cometimento do crime.