Detidos suspeitos de homicídio da jovem Zenira Gomes

A Polícia Judiciária informa que deteve esta terça-feira, 17, fora de flagrante delito, dois homens suspeitos do homicídio ocorrido na cidade da Praia, da jovem da ilha do Sal, Zenira Gomes,.

Em comunicado, a PJ avisa que estes dois homens, de 32 e 38 anos, um residente no bairro de Terra Branca, na cidade da Praia e outro natural dos EUA, com nacionalidade cabo-verdiana, de férias em Cabo Verde, entre a cidade da Praia e a ilha do Fogo.

Segundo a PJ, esses indivíduos são suspeitos da prática de um crime de homicídio agravado e um crime de armas, cometidos no passado dia 26 de Julho, tendo como vítima a jovem de 35 anos, natural da ilha do Sal e que se encontrava de férias na cidade da Praia.

O cadáver, recorda a mesma fonte, foi encontrado três dias depois, a 29 de Julho, na ribanceira de Laranjo, arredores da circular, na cidade da Praia, onde terá sido abandonado, após o cometimento do crime.

Ainda na sequência do cumprimento de três mandados de buscas à residências, na cidade da Praia, e na ilha do Fogo, foi apreendida uma certa quantidade de cannabis, e detido, em flagrante delito, no bairro de Palmarejo Grande, na Praia, um terceiro indivíduo, do sexo masculino, de 38 anos, emigrante nos EUA e de férias em Cabo Verde, suspeito de crime de tráfico de estupefacientes.

Das buscas realizadas, na qual a PJ indica que contou com a colaboração do Comando Regional da Polícia Nacional de Santiago Sul e do Fogo, foram, ainda, apreendidas armas de fogo, munições, drogas e viaturas.

A PJ informa que os detidos serão presentes, esta quarta-feira, 18, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medida de coação pessoais.