Prisão Preventiva para suspeito de tráfico de droga

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao suspeito da prática de crime de tráfico internacional de droga.

A Polícia Judiciária informou, hoje, que através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), na sequência de uma acção de rotina de controlo de passageiros, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, deteve, na passada sexta-feira, 29 de Outubro, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 52 anos, de nacionalidade Venezuelana, suspeito da prática de crime de Tráfico Internacional de Drogas.

Num comunicado, a PJ avisa que o suspeito, que foi encontrado na posse 6.750kgs de cocaína, trazia o produto impregnados em tecidos.

O detido foi presente, no dia seguinte, às autoridades judiciárias competentes, que lhe aplicaram prisão preventiva, como medida de coação pessoal.

Ainda em São Vicente, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, no sábado, 27 de Outubro, fora de flagrante delito, dois indivíduos, do sexo masculino, sendo um residente em Salamansa e outro residente em Vila Nova, de 20 e 22 anos, na posse de produtos estupefacientes (Cannabis e Haxixe).

Os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.