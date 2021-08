PJ investiga dois homicídios na cidade da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) informou esta sexta-feira que está a investigar dois casos de homicídio ocorridos nas últimas noites na cidade da Praia.

“A Polícia Judiciária tem em investigação dois processos de homicídios ocorridos na cidade da Praia, sendo um na noite de quarta-feira, 18, na localidade de Tira Chapéu, e outro na localidade de Achada Grande Frente, tendo como vítimas dois indivíduos do sexo masculino, de 29 e 49 anos, respectivamente”, informou aquela força policial, em comunicado, sem avançar mais detalhes dos dois casos.

No caso em Achada Grande Frente, trata-se do gerente das lojas Soprobel, que foi assassinado na noite de quinta-feira com dois tiros na sequência de um assalto à porta de um armazém.

Fontes próximas da empresa disseram à Inforpress que o empresário foi surpreendido por um grupo de indivíduos, quando estava na companhia da esposa e de um filho menor do casal.

A vítima ainda foi socorrida no local e transportada para o hospital, onde acabou por falecer.

O outro caso aconteceu um dia antes em Tira Chapéu, quando um jovem, conhecido por "Soudja" foi assassinado de forma violenta à noite em confronto entre dois grupos rivais da mesma zona.

Durante o funeral, na tarde de quinta-feira, gerou-se um clima de pânico no bairro da Várzea, após terem sido disparados tiros, com um grande dispositivo policial a ser destacado para o local para controlar a situação.