Câmara de São Filipe lança concurso para concessionar a privados a organização das festas de 2022

A Câmara Municipal de São Filipe lançou um concurso público para concessionar, a título experimental, a organização de algumas actividades das festas do dia do município e da bandeira do ano de 2022.

Depois de obter, no passado mês de Junho, a autorização da Assembleia Municipal para concessionar a privados a organização das festas de São Filipe 2022, nomeadamente a parte cultural e a relacionada com a feira na praça do presídio, lançou este concurso público que decorre até ao dia 29 de Setembro de 2021.

“Concessão da organização, promoção e comercialização do festival associado às festas de São Filipe 2022” é o objecto do concurso aberto a concorrentes com as habilitações profissionais e/ou experiência profissional para execução das prestações do contrato, com registo empresarial na área de organização e produção de eventos e afins, com sede ou estabelecimento em Cabo Verde, podendo ser individual ou agrupamentos de concorrentes.

Como critério de adjudicação a câmara municipal terá em consideração a proposta técnica e financeira mais vantajosa, a qual se apura, aplicando a metodologia de avaliação descrita no programa do concurso, sendo que as propostas serão abertas no dia útil seguinte ao da data limite fixado para apresentação das mesmas.

O caderno de encargos e os documentos suporte para a candidatura podem ser obtidos, pelos interessados, na Câmara Municipal mediante o pagamento do valor de mil escudos.

Com este concurso, a câmara municipal pretende dar “passos importantes” no incremento da promoção da ilha do Fogo no seu todo e do município de São Filipe, em particular, razão pela qual encoraja a todos os interessados a apresentarem as suas propostas.